俄罗斯对苏梅州发动了近60次袭击，造成1人死亡，多人受伤

在10月21日清晨至10月22日清晨的24小时内，俄军对苏梅州14个地方社区的26个居民点发动了近60次袭击。 袭击导致一名74岁男子死亡，另有人员受伤，民居、车辆及民用基础设施遭到损毁。

俄军继续袭击苏梅州各居民点，破坏民用基础设施，并对平民构成威胁。

在维利科皮萨里夫斯基社区，一名74岁男子因俄罗斯无人机袭击身亡。此外，一名43岁妇女因爆炸物引爆而受伤。

在斯维斯卡社区，敌方无人机击中车辆，造成三人受伤：一名67岁男子以及两名年龄分别为64岁和55岁的妇女。

在苏姆社区，一架俄罗斯无人机击中一辆汽车，导致一名31岁男子受伤。此外，一名11岁男孩也寻求了医疗救助，他于10月20日因敌方无人机袭击而受伤。 该儿童被诊断为急性应激反应。

据苏姆州州政府消息，苏姆区和肖斯季诺区记录到的俄罗斯袭击次数最多。

俄罗斯侵略者对该地区发动袭击时，使用了火炮、迫击炮、无人机（特别是FPV无人机）以及制导航空炸弹。

由于俄罗斯的炮击，居民区、交通工具、医疗和行政场所以及其他民用基础设施均遭受了损坏和破坏。

具体而言：

苏姆斯卡社区： 多户住宅楼、私人住宅、行政大楼、民用基础设施及车辆均受损。

斯韦斯卡社区： 一辆汽车被摧毁，商店、非住宅建筑、私人住宅及车辆受损。

尼古拉耶夫乡村社区： 一栋私人住宅和一辆汽车受损。

斯特帕诺夫斯卡社区： 一处民用基础设施受损。

里奇克夫斯卡社区： 一栋私人住宅和一处民用基础设施受损。

塞雷迪诺-布德社区： 多栋私人住宅和农用建筑被摧毁，另有私人住宅受损。

格卢赫夫社区： 一处医疗机构、一辆汽车及一处民用基础设施设施受损。

肖斯克社区： 一处民用基础设施设施受损。

埃斯曼社区： 多栋住宅被摧毁。

兹诺布-诺夫哥罗德社区：一处民用基础设施受损。

苏姆州军事行政管理局在Facebook上通报了这一情况。

由于俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击，造成1人死亡，另有22人受伤，其中包括4名儿童。首都的六个区均记录到了火灾和破坏情况。

需要提醒的是，在基辅，由于俄罗斯的炮击，南桥的交通已受到限制。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”的列车运行。

需要指出的是，俄罗斯曾对基辅发动了大规模弹道导弹袭击。

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