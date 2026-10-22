Rosja przeprowadziła prawie 60 ataków na obwód sumski; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni

W ciągu doby, od rana 21 października do rana 22 października, rosyjskie wojska przeprowadziły prawie 60 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków zginął 74-letni mężczyzna, są ranni, a także uszkodzone i zniszczone budynki mieszkalne, samochody oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

Rosyjskie wojska nadal atakują miejscowości w obwodzie sumskim, niszcząc infrastrukturę cywilną i stwarzając zagrożenie dla ludności cywilnej.

W gminie Wielkopysarów w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginął 74-letni mężczyzna. Ponadto w wyniku detonacji przedmiotu wybuchowego ranna została 43-letnia kobieta.

W gminie Sveska w wyniku uderzenia wrogich dronów w samochody ranne zostały trzy osoby: 67-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 64 i 55 lat.

W gminie Sumskiej rosyjski dron uderzył w samochód, w wyniku czego ranny został 31-letni mężczyzna. O pomoc medyczną zwrócił się również 11-letni chłopiec, który 20 października odniósł obrażenia w wyniku uderzenia wrogiego drona. U dziecka zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

Według danych Sumskiej Obwodowej Administracji, najwięcej rosyjskich ataków odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.

Do ataków w regionie rosyjscy najeźdźcy wykorzystywali artylerię, moździerze, bezzałogowe statki powietrzne, w szczególności drony FPV, a także kierowane bomby lotnicze.

W wyniku rosyjskich ostrzałów uszkodzeniom i zniszczeniom uległy budynki mieszkalne, pojazdy, obiekty medyczne i administracyjne oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

W szczególności:

Gmina Sumsk: uszkodzone zostały wielorodzinne budynki mieszkalne, prywatne posesje, budynek administracyjny, obiekt infrastruktury cywilnej oraz samochody.

Gmina Sveska: zniszczono samochód, uszkodzono pomieszczenia sklepu, lokale niemieszkalne, prywatne budynki mieszkalne oraz samochody.

Gmina wiejska Mikołajów: uszkodzony prywatny budynek mieszkalny oraz samochód.

Gmina Stepanowska: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.

Gmina Rychkivska: uszkodzony prywatny dom mieszkalny oraz obiekt infrastruktury cywilnej.

Gmina Seredyno-Budzka: zniszczone prywatne domy mieszkalne i budynki gospodarcze, a także uszkodzone prywatne domy.

Gmina Hlukhiv: uszkodzone zostały pomieszczenia placówki medycznej, samochód oraz obiekt infrastruktury cywilnej.

Gmina Szostka: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.

Gmina Esmańska: zniszczone zostały budynki mieszkalne.

Gmina Zno-Nowogrod: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.

Informację tę podała Sumska Okręgowa Administracja Wojskowa na Facebooku.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci. Pożary i zniszczenia odnotowano w sześciu dzielnicach stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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