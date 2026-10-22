Rosja przeprowadziła prawie 60 ataków na obwód sumski; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni
W ciągu doby, od rana 21 października do rana 22 października, rosyjskie wojska przeprowadziły prawie 60 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków zginął 74-letni mężczyzna, są ranni, a także uszkodzone i zniszczone budynki mieszkalne, samochody oraz obiekty infrastruktury cywilnej.
Rosyjskie wojska nadal atakują miejscowości w obwodzie sumskim, niszcząc infrastrukturę cywilną i stwarzając zagrożenie dla ludności cywilnej.
W gminie Wielkopysarów w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginął 74-letni mężczyzna. Ponadto w wyniku detonacji przedmiotu wybuchowego ranna została 43-letnia kobieta.
W gminie Sveska w wyniku uderzenia wrogich dronów w samochody ranne zostały trzy osoby: 67-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 64 i 55 lat.
W gminie Sumskiej rosyjski dron uderzył w samochód, w wyniku czego ranny został 31-letni mężczyzna. O pomoc medyczną zwrócił się również 11-letni chłopiec, który 20 października odniósł obrażenia w wyniku uderzenia wrogiego drona. U dziecka zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.
Według danych Sumskiej Obwodowej Administracji, najwięcej rosyjskich ataków odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.
Do ataków w regionie rosyjscy najeźdźcy wykorzystywali artylerię, moździerze, bezzałogowe statki powietrzne, w szczególności drony FPV, a także kierowane bomby lotnicze.
W wyniku rosyjskich ostrzałów uszkodzeniom i zniszczeniom uległy budynki mieszkalne, pojazdy, obiekty medyczne i administracyjne oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.
W szczególności:
- Gmina Sumsk: uszkodzone zostały wielorodzinne budynki mieszkalne, prywatne posesje, budynek administracyjny, obiekt infrastruktury cywilnej oraz samochody.
- Gmina Sveska: zniszczono samochód, uszkodzono pomieszczenia sklepu, lokale niemieszkalne, prywatne budynki mieszkalne oraz samochody.
- Gmina wiejska Mikołajów: uszkodzony prywatny budynek mieszkalny oraz samochód.
- Gmina Stepanowska: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.
- Gmina Rychkivska: uszkodzony prywatny dom mieszkalny oraz obiekt infrastruktury cywilnej.
- Gmina Seredyno-Budzka: zniszczone prywatne domy mieszkalne i budynki gospodarcze, a także uszkodzone prywatne domy.
- Gmina Hlukhiv: uszkodzone zostały pomieszczenia placówki medycznej, samochód oraz obiekt infrastruktury cywilnej.
- Gmina Szostka: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.
- Gmina Esmańska: zniszczone zostały budynki mieszkalne.
- Gmina Zno-Nowogrod: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej.
Informację tę podała Sumska Okręgowa Administracja Wojskowa na Facebooku.
W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci. Pożary i zniszczenia odnotowano w sześciu dzielnicach stolicy.
Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.
Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.
Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.