Відео: Понад 800 українських дронів атакували регіони рф за ніч

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Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч проти 22 жовтня російські сили протиповітряної оборони нібито знищили 808 українських безпілотників літакового типу. За твердженням російського відомства, дрони фіксували в низці регіонів РФ, Московському регіоні, окупованому Криму та над акваторією Чорного моря.

У повідомленні Міноборони РФ зазначено, що безпілотники нібито перехоплювали з 20:00 21 жовтня до 08:00 22 жовтня.

Серед регіонів, де, за версією російської сторони, фіксували повітряні цілі, названо Бєлгородську, Брянську, Володимирську, Воронезьку, Калузьку, Курську, Липецьку, Ленінградську, Орловську, Ростовську, Рязанську, Смоленську, Тамбовську, Тверську, Тульську та Ярославську області.

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Також у переліку згадуються Московський регіон, окупований Крим і акваторія Чорного моря.

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Нагадаємо, в РФ дрони атакували військовий завод у Підмосков'ї, спалахнула пожежа.

У ніч проти 22 жовтня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Липецькій, Тульській, Курській, Бєлгородській та Московській областях, а в Ленінградській області оголосили загрозу атаки дронів.

Нагадаємо, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу.

Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника.

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