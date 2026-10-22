Відео: Дрони атакували російські регіони, вибухи лунали в кількох областях

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У ніч проти 22 жовтня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Липецькій, Тульській, Курській, Бєлгородській та Московській областях, а в Ленінградській області оголосили загрозу атаки дронів.

Найбільше деталей надійшло з Липецька. Місцеві жителі повідомили, що над містом працювала протиповітряна оборона, а один зі збитих безпілотників влучив у житловий будинок.

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Над багатоповерхівками здіймався дим, в одній із них, за повідомленнями, спалахнула пожежа.

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Уламки ще одного збитого дрона впали на місцеву поліклініку, на будівлі загорівся дах.

Липецьк – обласний центр Росії, розташований приблизно за 400 км на південь від Москви. У місті працює Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК), який виробляє близько 20% усієї російської сталі, а також розташований військовий аеродром.

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Згодом вибухи лунали і в Тулі. Очевидці повідомляли про роботу ППО.

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Безпілотники дісталися й Московської області. На півночі Москви місцеві жителі чули гучний вибух. Моніторингові канали повідомили, що ракети залетіли в район Серпухова.

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За даними осінтерів, 75-й арсенал, де зберігають і ремонтують системи протиповітряної оборони, атакували ракетами та реактивними дронами. Під час атаки в місті лунала ракетна загроза.

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Мер Москви Сергій Собянін спершу повідомив про нібито знищення 90 безпілотників, які рухалися до столиці РФ. Згодом російські ЗМІ написали, що від опівночі ППО збила вже 163 дрони, які прямували на Москву. За словами Собяніна, остання група з 73 безпілотників була знищена до 04:00 за московським часом. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

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Атака на Московський регіон тривала. Очевидці повідомляли про роботу ППО в таких містах:

Серпухів;

Домодєдово;

Коломна;

Раменське;

Бронниці;

Котельники.

У всіх аеропортах московського регіону діяв план «Килим»: летовища закрили на приліт і виліт, а літаки перенаправляли на інші локації.

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Також про вибухи та масований проліт безпілотників повідомляли:

у Курській області;

у Білгородській області;

у Воронежі.

У Ленінградській області оголосили небезпеку атаки безпілотників, раніше загрозу дронів оголошували й у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та osint-канал Exile+.

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