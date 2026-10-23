Евакуація з Олешок проходитиме у три етапи — Лубінець

Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, операція складатиметься з трьох етапів: припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. У Кремлі водночас заявили, що узгодження режиму тиші й виїзд людей можуть тривати кілька днів.

У п’ятницю, 23 жовтня, Дмитро Лубінець повідомив, що домовленість про гуманітарну місію в окупованих Олешках уже підтверджена. За словами омбудсмена, операція буде складною, тому її проводитимуть поетапно. Вона має передбачати тимчасове припинення бойових дій, доставку гуманітарної допомоги та вільний виїзд цивільних із міста. Водночас подробиці кожного етапу поки що не розкривають.

Лубінець подякував першій леді США Меланії Трамп за координацію переговорів між Україною та Росією. Він також закликав обережно ставитися до публічної інформації про перебіг операції. За його словами, розголошення окремих деталей може зашкодити її проведенню. 23 жовтня в Білому домі повідомили, що Меланія Трамп допомогла домовитися про локальне перемир’я між Україною та Росією. Воно має дати змогу доставити допомогу й організувати евакуацію мирних жителів з Олешок. За заявами американських чиновників, припинення бойових дій у місті заплановане на 29 жовтня.

Водночас у Кремлі заявили, що погодження режиму тиші та організація евакуації можуть тривати кілька днів. Тож остаточні умови й практичні кроки місії ще потребують узгодження. Про підготовку операції з деблокування Олешок та навколишніх населених пунктів також повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія. За його словами, операція має розпочатися найближчим часом.

Чому ситуація в Олешках критична

Олешки на лівому березі Дніпра в Херсонській області перебувають під російською окупацією. Протягом тривалого часу жителі міста мають обмежений доступ до продуктів, ліків та інших необхідних речей. Через небезпеку й мінування території самостійно виїхати звідти також дуже складно. 16 вересня німецьке видання Bild повідомило про гуманітарну блокаду міста. За словами місцевих жителів, улітку багатьом родинам вдавалося виживати завдяки овочам із власних городів. Однак із завершенням сезону запаси почали вичерпуватися, а ризик голоду зріс.

Тоді ж Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджувала готовність провести евакуацію цивільних з Олешок. За його словами, попри попередні домовленості та підготовлені плани місії, організувати безпечний виїзд людей не вдавалося. 20 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна порушить питання гуманітарної кризи в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини на Генеральній Асамблеї ООН. Київ закликав міжнародну спільноту звернути увагу на становище цивільних, які залишаються на захопленій Росією території.

26 вересня Сибіга закликав міжнародні організації мобілізувати ресурси для доставки допомоги до міста. Йшлося про необхідність забезпечити людей продуктами та іншими життєво важливими речами.

Українські військові вже доставляли продукти дронами

27 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що українські військові за допомогою дронів передали жителям окупованих Олешок близько 4 тонн продуктів. За його словами, вантажі доставили до 100 різних локацій. Такий спосіб допомоги дає змогу передавати продукти навіть тоді, коли звичайний шлях до населеного пункту небезпечний або заблокований. Проте доставка дронами не може повністю розв’язати проблему забезпечення всіх жителів їжею та ліками.

Окремо повідомлялося, що російські військові відбирали продукти, які українські захисники скидали для місцевих жителів. Про це заявляли представники Олешківської міської військової адміністрації. На тлі критичної ситуації Україна продовжувала шукати можливості для евакуації людей. 19 жовтня Лубінець повідомив, що українська та російська сторони узгоджують останні деталі виїзду цивільних з Олешківської громади на підконтрольну Україні територію.

«Зараз ми переходимо до узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші та евакуації всіх охочих не просто з міста Олешки, а безпосередньо на територію, контрольовану українським урядом», — заявив омбудсмен.

До порятунку жителів привертають увагу міжнародних організацій

Гуманітарну ситуацію в Олешках обговорювали й на міжнародному рівні. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Серед тем розмови була гуманітарна катастрофа в окупованому місті. «Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною з цього приводу», — повідомив Зеленський за підсумками розмови.

20 жовтня віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до становища цивільних в Олешках. Вона заявила, що тисячі людей опинилися в пастці на окупованій російською армією території та не мають належного доступу до їжі й ліків. За її словами, через мінування місцевості спроба втечі становить серйозну небезпеку для життя. «В Олешках, в Україні, тисячі людей опинилися в пастці на території, окупованій російською армією, без належного доступу до їжі та ліків. Через замінування місцевості втеча стає надзвичайно небезпечною — ті, хто залишається, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагається піти, ризикують життям», — написала Пічерно в соцмережі X.

Ситуацію в місті також висвітлювали міжнародні медіа. Зокрема, BBC розповідала про голод і важкі умови, у яких опинилися місцеві жителі. Повідомлення про нестачу їжі та ліків посилили заклики до міжнародних організацій домогтися евакуації цивільних.

Що відомо про подальші кроки

Наразі заявлена гуманітарна місія передбачає три основні завдання: домогтися припинення вогню, доставити допомогу та забезпечити евакуацію цивільних, які хочуть виїхати з міста. За словами Лубінця, операція буде складною, а її проведення залежить від узгодження необхідних умов. Водночас поки що немає підтвердження, що всі етапи місії вже розпочалися. Заявлена дата початку режиму тиші — 29 жовтня — має передувати доставці допомоги та організації виїзду людей. Подальший перебіг операції залежатиме від дотримання домовленостей сторонами.

Для жителів Олешок ця місія може стати можливістю отримати необхідну допомогу й залишити небезпечну територію. Однак до початку фактичної евакуації люди й надалі залишаються в умовах гуманітарної кризи, а безпечний доступ до міста та його мешканців залишається одним із головних викликів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

У тимчасово окупованих Росією, державою-агресором, Олешках близько 1700 людей залишаються заблокованими серед зруйнованої забудови. Як повідомляє Interia, про це минулого тижня заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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