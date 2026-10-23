Эвакуация из Олешек будет проходить в три этапа — Лубинец

Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, операция будет состоять из трех этапов: прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц. В Кремле при этом заявили, что согласование режима тишины и выезд людей могут занять несколько дней.

В пятницу, 23 октября, Дмитрий Лубинец сообщил, что договоренность о гуманитарной миссии в оккупированных Олешках уже подтверждена. По словам омбудсмена, операция будет сложной, поэтому ее будут проводить поэтапно. Она должна предусматривать временное прекращение боевых действий, доставку гуманитарной помощи и свободный выезд гражданских лиц из города. В то же время подробности каждого этапа пока не раскрываются.

Лубинец поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за координацию переговоров между Украиной и Россией. Он также призвал осторожно относиться к публичной информации о ходе операции. По его словам, разглашение отдельных деталей может помешать её проведению. 23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп помогла договориться о локальном перемирии между Украиной и Россией. Оно должно позволить доставить помощь и организовать эвакуацию мирных жителей из Олешек. По заявлениям американских чиновников, прекращение боевых действий в городе запланировано на 29 октября.

В то же время в Кремле заявили, что согласование режима тишины и организация эвакуации могут занять несколько дней. Поэтому окончательные условия и практические шаги миссии еще требуют согласования. О подготовке операции по деблокированию Олешек и прилегающих населенных пунктов также сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, операция должна начаться в ближайшее время.

Почему ситуация в Олешках критическая

Олешки на левом берегу Днепра в Херсонской области находятся под российской оккупацией. В течение длительного времени жители города имеют ограниченный доступ к продуктам, лекарствам и другим необходимым вещам. Из-за опасности и минирования территории самостоятельно выехать оттуда также очень сложно. 16 сентября немецкое издание Bild сообщило о гуманитарной блокаде города. По словам местных жителей, летом многим семьям удавалось выживать благодаря овощам с собственных огородов. Однако с окончанием сезона запасы начали иссякать, а риск голода возрос.

Тогда же Дмитрий Лубинец заявил, что Россия долгое время не подтверждала готовность провести эвакуацию гражданских лиц из Олешек. По его словам, несмотря на предварительные договоренности и подготовленные планы миссии, организовать безопасный выезд людей не удавалось. 20 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина поднимет вопрос о гуманитарном кризисе в Олешках и других оккупированных общинах Херсонской области на Генеральной Ассамблее ООН. Киев призвал международное сообщество обратить внимание на положение гражданских лиц, остающихся на захваченной Россией территории.

26 сентября Сибига призвал международные организации мобилизовать ресурсы для доставки помощи в город. Речь шла о необходимости обеспечить людей продуктами и другими жизненно важными вещами.

Украинские военные уже доставляли продукты с помощью дронов

27 сентября глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что украинские военные с помощью дронов передали жителям оккупированных Олешек около 4 тонн продуктов. По его словам, грузы доставили в 100 различных мест. Такой способ оказания помощи позволяет передавать продукты даже тогда, когда обычный путь к населенному пункту опасен или заблокирован. Однако доставка с помощью дронов не может полностью решить проблему обеспечения всех жителей едой и лекарствами.

Ранее сообщалось, что российские военные отбирали продукты, которые украинские защитники сбрасывали для местных жителей. Об этом заявляли представители Олешковской городской военной администрации. На фоне критической ситуации Украина продолжала искать возможности для эвакуации людей. 19 октября Лубинец сообщил, что украинская и российская стороны согласовывают последние детали выезда гражданских лиц из Олешковской общины на подконтрольную Украине территорию.

«Сейчас мы переходим к согласованию последних деталей по обеспечению режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из города Олешки, а непосредственно на территорию, контролируемую украинским правительством», — заявил омбудсмен.

Проблема спасения жителей привлекает внимание международных организаций

Гуманитарная ситуация в Олешках обсуждалась и на международном уровне. 19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Среди тем разговора была гуманитарная катастрофа в оккупированном городе. «Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу», — сообщил Зеленский по итогам разговора.

20 октября вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к положению гражданского населения в Олешках. Она заявила, что тысячи людей оказались в ловушке на оккупированной российской армией территории и не имеют надлежащего доступа к еде и лекарствам. По её словам, из-за заминированности местности попытка бегства представляет серьёзную угрозу для жизни. «В Олешках, в Украине, тысячи людей оказались в ловушке на территории, оккупированной российской армией, без надлежащего доступа к еде и лекарствам. Из-за заминированности местности побег становится чрезвычайно опасным — те, кто остается, рискуют умереть от голода, а те, кто пытается уйти, рискуют жизнью», — написала Пичерно в соцсети X.

Ситуацию в городе также освещали международные СМИ. В частности, BBC рассказывала о голоде и тяжелых условиях, в которых оказались местные жители. Сообщения о нехватке еды и лекарств усилили призывы к международным организациям добиться эвакуации гражданских лиц.

Что известно о дальнейших шагах

На данный момент заявленная гуманитарная миссия предусматривает три основные задачи: добиться прекращения огня, доставить помощь и обеспечить эвакуацию гражданских лиц, желающих покинуть город. По словам Лубинца, операция будет сложной, а её проведение зависит от согласования необходимых условий. В то же время пока нет подтверждения, что все этапы миссии уже начались. Заявленная дата начала режима тишины — 29 октября — должна предшествовать доставке помощи и организации выезда людей. Дальнейшее развитие операции будет зависеть от соблюдения договоренностей сторонами.

Для жителей Олешек эта миссия может стать возможностью получить необходимую помощь и покинуть опасную территорию. Однако до начала фактической эвакуации люди по-прежнему находятся в условиях гуманитарного кризиса, а безопасный доступ к городу и его жителям остается одной из главных проблем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Россия планирует ввести «режим тишины» на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

В временно оккупированных Россией, государством-агрессором, Олешках около 1700 человек остаются заблокированными среди разрушенных зданий. Как сообщает Interia, об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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