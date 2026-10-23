МЗС України заявило про 1700 заблокованих людей в окупованих Олешках — Interia

У тимчасово окупованих Росією, державою-агресором, Олешках близько 1700 людей залишаються заблокованими серед зруйнованої забудови. Як повідомляє Interia, про це минулого тижня заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, єдиний шлях виїзду з міста замінований і перебуває під наглядом ударних дронів. Замінованою, як стверджує Сибіга, є і річка поблизу міста. Міністр заявив, що люди, які намагаються залишити Олешки, ризикують загинути, а мешканці сумніваються, що зможуть пережити зиму.

Кадри з дронів

Кореспондент Sky News Стюарт Ремзі разом із командою зміг наблизитися до міста з українськими військовими 11-ї бригади, які допомагають небагатьом людям утекти. До самих Олешок журналісти не потрапили, однак військові показали їм записи з дронів.

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На цих кадрах, за описом Ремзі, видно численні знищені та пошкоджені багатоповерхівки. Будинки почорніли після пожеж і зазнали бомбардувань. На окремих фрагментах записів один мешканець готує їжу на вогні під дощем біля пошкодженого будинку, інший шукає харчі на лісовій стежці.

Розповідь мешканця міста

У телефонній розмові з Ремзі житель Олешок сказав, що через нестачу продуктів люди їдять портулак. Він стверджує, що цю траву варять і їдять як люди, так і собаки. Співрозмовник журналіста також заявив, що без звільнення міста до зими люди можуть помирати від холоду та голоду.

Мешканець Олешок наголосив, що місто потребує звільнення, а його жителі — уваги до своєї ситуації.

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