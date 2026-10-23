在被侵略国俄罗斯暂时占领的奥列什基，约1700人仍被困在毁坏的建筑物中。据Interia报道，乌克兰外交部长安德里·瑟比哈上周作出了这一表示。

他说，离开该市的唯一道路已被布雷，并受到攻击型无人机监视。瑟比哈称，城市附近的河流也被布雷。部长表示，试图离开奥列什基的人有死亡风险，而居民怀疑自己能否熬过这个冬天。

无人机画面

天空新闻记者斯图尔特·拉姆齐与团队在乌克兰第11旅军人的陪同下得以靠近该市，这些军人正在帮助少数人逃离。记者们没有进入奥列什基本城，但军人向他们展示了无人机拍摄的记录。

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根据拉姆齐的描述，画面中可见大量被摧毁和受损的多层住宅楼。这些建筑在火灾后被熏黑，并遭受了轰炸。在部分录像片段中，一名居民在雨中于受损房屋旁生火做饭，另一名居民则在林间小路上寻找食物。

城市居民的讲述

在与拉姆齐的电话交谈中，一名奥列什基居民说，由于食物短缺，人们食用马齿苋。他称，这种草被煮熟后供人和狗食用。这名记者的受访者还表示，如果该市在冬季前未获解放，人们可能会因寒冷和饥饿而死亡。

这名奥列什基居民强调，该市需要获得解放，其居民需要外界关注他们的处境。

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