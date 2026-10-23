W Oleszkach, tymczasowo okupowanych przez Rosję, państwo-agresora, około 1700 osób pozostaje zablokowanych wśród zniszczonej zabudowy. Jak informuje Interia, w ubiegłym tygodniu powiedział o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Według niego jedyna droga wyjazdu z miasta jest zaminowana i znajduje się pod obserwacją dronów uderzeniowych. Zaminowana jest również rzeka w pobliżu miasta, jak twierdzi Sybiha. Minister oświadczył, że ludzie próbujący opuścić Oleszki ryzykują śmiercią, a mieszkańcy wątpią, czy zdołają przetrwać zimę.

Nagrania z dronów

Korespondent Sky News Stuart Ramsay wraz z zespołem zdołał zbliżyć się do miasta z ukraińskimi żołnierzami 11. Brygady, którzy pomagają nielicznym ludziom uciec. Dziennikarze nie dotarli do samych Oleszek, jednak wojskowi pokazali im nagrania z dronów.

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Na tych nagraniach, według opisu Ramsaya, widać liczne zniszczone i uszkodzone budynki wielopiętrowe. Budynki sczerniały po pożarach i zostały zbombardowane. Na niektórych fragmentach nagrań jeden mieszkaniec przygotowuje jedzenie na ogniu w deszczu przy uszkodzonym domu, a inny szuka żywności na leśnej ścieżce.

Relacja mieszkańca miasta

W rozmowie telefonicznej z Ramsayem mieszkaniec Oleszek powiedział, że z powodu braku żywności ludzie jedzą portulakę. Twierdzi, że to zioło gotują i jedzą zarówno ludzie, jak i psy. Rozmówca dziennikarza oświadczył również, że bez wyzwolenia miasta przed zimą ludzie mogą umierać z zimna i głodu.

Mieszkaniec Oleszek podkreślił, że miasto potrzebuje wyzwolenia, a jego mieszkańcy — uwagi dla swojej sytuacji.

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