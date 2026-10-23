В Олешках, временно оккупированных Россией, государством-агрессором, около 1700 человек остаются заблокированными среди разрушенной застройки. Как сообщает Interia, об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, единственный путь выезда из города заминирован и находится под наблюдением ударных дронов. Заминирована, как утверждает Сибига, и река возле города. Министр заявил, что люди, пытающиеся покинуть Олешки, рискуют погибнуть, а жители сомневаются, что смогут пережить зиму.

Кадры с дронов

Корреспондент Sky News Стюарт Ремзи вместе с командой смог приблизиться к городу с украинскими военными 11-й бригады, которые помогают немногим людям бежать. В сами Олешки журналисты не попали, однако военные показали им записи с дронов.

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На этих кадрах, согласно описанию Ремзи, видны многочисленные уничтоженные и поврежденные многоэтажки. Здания почернели после пожаров и подверглись бомбардировкам. На отдельных фрагментах записей один житель готовит еду на огне под дождем возле поврежденного дома, другой ищет продукты на лесной тропе.

Рассказ жителя города

В телефонном разговоре с Ремзи житель Олешек сказал, что из-за нехватки продуктов люди едят портулак. Он утверждает, что эту траву варят и едят как люди, так и собаки. Собеседник журналиста также заявил, что без освобождения города до зимы люди могут умирать от холода и голода.

Житель Олешек подчеркнул, что город нуждается в освобождении, а его жители — во внимании к своей ситуации.

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