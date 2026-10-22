Wideo: Drony zaatakowały rosyjskie regiony, w kilku obwodach słychać było wybuchy
W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony stały się celem masowanego ataku dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tułskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.
Najwięcej informacji napłynęło z Lipiecka. Miejscowi mieszkańcy poinformowali, że nad miastem działała obrona przeciwlotnicza, a jeden ze zestrzelonych dronów uderzył w budynek mieszkalny.
Nad wieżowcami unosił się dym, a w jednym z nich, według doniesień, wybuchł pożar.
Odłamki kolejnego zestrzelonego drona spadły na lokalną przychodnię, a na dachu budynku wybuchł pożar.
Lipiec to regionalne centrum Rosji, położone około 400 km na południe od Moskwy. W mieście działa Kombinat Metalurgiczny w Nowolipecku (NLMK), który produkuje około 20% całej rosyjskiej stali, a także znajduje się lotnisko wojskowe.
Później wybuchy rozległy się również w Tule. Naoczni świadkowie donosili o działaniach obrony przeciwlotniczej.
Drony dotarły również do obwodu moskiewskiego. Na północy Moskwy lokalni mieszkańcy usłyszeli głośny wybuch. Kanały monitorujące poinformowały, że rakiety uderzyły w rejon Serpuchowa.
Według danych obserwatorów, 75. arsenał, w którym przechowuje się i naprawia systemy obrony przeciwlotniczej, został zaatakowany rakietami i dronami odrzutowymi. Podczas ataku w mieście rozległ się alarm rakietowy.
Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin poinformował początkowo o rzekomym zniszczeniu 90 dronów, które zmierzały w kierunku stolicy Rosji. Później rosyjskie media podały, że od północy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła już 163 drony zmierzające w kierunku Moskwy. Według Sobianina ostatnia grupa 73 dronów została zniszczona przed godz. 04:00 czasu moskiewskiego. W miejscach upadku szczątków dronów pracowały służby ratownicze.
Atak na region moskiewski trwał nadal. Naoczni świadkowie donosili o działaniach obrony przeciwlotniczej w następujących miastach:
- Serpuchow;
- Domodiedowo;
- Kolołna;
- Ramensk;
- Bronnice;
- Kotelniki.
We wszystkich portach lotniczych regionu moskiewskiego wprowadzono plan „Kilim”: lotniska zostały zamknięte dla przylotów i odlotów, a samoloty przekierowano do innych lokalizacji.
O wybuchach i masowym przelocie dronów informowano również:
- w obwodzie kurskim;
- w obwodzie bielgorodzkim;
- w Woroneżu.
W obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów; wcześniej o zagrożeniu ze strony dronów informowano również w Sankt Petersburgu.
Informują o tym kanały monitorujące Supernova+ i Exilenova+ oraz kanał OSINT Exile+.
Przypomnijmy, że na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.
Siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.