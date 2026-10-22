Wideo: Drony zaatakowały rosyjskie regiony, w kilku obwodach słychać było wybuchy

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony stały się celem masowanego ataku dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tułskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.

Najwięcej informacji napłynęło z Lipiecka. Miejscowi mieszkańcy poinformowali, że nad miastem działała obrona przeciwlotnicza, a jeden ze zestrzelonych dronów uderzył w budynek mieszkalny.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/lipec-k-video-4.mp4

Nad wieżowcami unosił się dym, a w jednym z nich, według doniesień, wybuchł pożar.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/lipec-k-video-1.mp4

Odłamki kolejnego zestrzelonego drona spadły na lokalną przychodnię, a na dachu budynku wybuchł pożar.

Lipiec to regionalne centrum Rosji, położone około 400 km na południe od Moskwy. W mieście działa Kombinat Metalurgiczny w Nowolipecku (NLMK), który produkuje około 20% całej rosyjskiej stali, a także znajduje się lotnisko wojskowe.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-9607.mp4

Później wybuchy rozległy się również w Tule. Naoczni świadkowie donosili o działaniach obrony przeciwlotniczej.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tula-video-1.mp4

Drony dotarły również do obwodu moskiewskiego. Na północy Moskwy lokalni mieszkańcy usłyszeli głośny wybuch. Kanały monitorujące poinformowały, że rakiety uderzyły w rejon Serpuchowa.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tula-video-4.mp4

Według danych obserwatorów, 75. arsenał, w którym przechowuje się i naprawia systemy obrony przeciwlotniczej, został zaatakowany rakietami i dronami odrzutowymi. Podczas ataku w mieście rozległ się alarm rakietowy.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1022-5.mp4

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin poinformował początkowo o rzekomym zniszczeniu 90 dronów, które zmierzały w kierunku stolicy Rosji. Później rosyjskie media podały, że od północy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła już 163 drony zmierzające w kierunku Moskwy. Według Sobianina ostatnia grupa 73 dronów została zniszczona przed godz. 04:00 czasu moskiewskiego. W miejscach upadku szczątków dronów pracowały służby ratownicze.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/mos-obl-video-3.mp4

Atak na region moskiewski trwał nadal. Naoczni świadkowie donosili o działaniach obrony przeciwlotniczej w następujących miastach:

Serpuchow;

Domodiedowo;

Kolołna;

Ramensk;

Bronnice;

Kotelniki.

We wszystkich portach lotniczych regionu moskiewskiego wprowadzono plan „Kilim”: lotniska zostały zamknięte dla przylotów i odlotów, a samoloty przekierowano do innych lokalizacji.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/mos-obl-video-5.mp4

O wybuchach i masowym przelocie dronów informowano również:

w obwodzie kurskim;

w obwodzie bielgorodzkim;

w Woroneżu.

W obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów; wcześniej o zagrożeniu ze strony dronów informowano również w Sankt Petersburgu.

Informują o tym kanały monitorujące Supernova+ i Exilenova+ oraz kanał OSINT Exile+.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.

Czytaj nas na