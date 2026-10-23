Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

„Dzięki mojemu humanitarnemu kanałowi komunikacji z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wzajemnego powrotu osób cywilnych” – zaznaczył rzecznik praw obywatelskich.

Według Lubineca siedmiu Ukraińców powróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Jednocześnie w ramach działań na rzecz ponownego zjednoczenia rodzin, przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), siedmiu cywilów wyjechało do Rosji.

Wśród osób, które powróciły do domu, znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej oraz 50-letnia Ukrainka, która przeszła zawał serca i udar mózgu oraz cierpi na inne schorzenia.

Biorąc pod uwagę stan zdrowia obu kobiet, podczas organizacji powrotu zapewniono niezbędne warunki do ich transportu.

Udało się również sprowadzić młodą kobietę i jej dziecko, które przez długi czas nie mogły połączyć się z rodziną.

Na początku pełnej inwazji kobieta przebywała tymczasowo w Mariupolu. Z powodu działań wojennych i późniejszej okupacji miasta straciła możliwość powrotu do swoich bliskich.

Jedną z głównych przeszkód w powrocie na terytorium kontrolowane przez Ukrainę było załatwienie dokumentów dziecka.

Obecnie matka wraz z dzieckiem są już w domu. Jednocześnie, jak powiedział Dmytro Lubinec, potrzebują one wsparcia psychologicznego.

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Informację tę przekazał pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec na Telegramie.

Wcześniej udało się sprowadzić z tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego na terytorium kontrolowane przez Ukrainę kolejnych 11 dzieci. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

Przypomnijmy, że z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne 11 ukraińskich dzieci.

Ukraina sprowadziła z tymczasowo okupowanych terytoriów kolejne czworo dzieci w wieku od sześciu do 15 lat. Wśród nich jest chłopiec, który przez kilka lat był rozdzielony z rodzicami, dziewczynka, której matka długo nie mogła odebrać z powodu utraty dokumentów, a także dwoje nastolatków, którzy znaleźli się na okupowanym terytorium bez swoich bliskich.

Z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono grupę dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat.

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