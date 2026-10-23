今天，10月23日，乌克兰又从被占领土将7名平民接回了政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

“得益于我与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃之间的人道主义沟通渠道，双方就相互遣返平民达成了协议，”人权专员指出。

据卢宾采介绍，七名乌克兰人已返回乌克兰控制区。与此同时，在国际红十字委员会（ICRC）的支持下，作为家庭团聚工作的一部分，七名平民已前往俄罗斯。

在返回家园的人员中，有一位90岁行动不便的妇女，以及一位50岁的乌克兰女性，她曾患过心肌梗死和中风，并患有其他疾病。

鉴于这两位妇女的健康状况，在安排返程时，已为其提供了必要的转运条件。

此外，还成功接回了一名年轻女性及其孩子，她们此前长期无法与家人团聚。

全面入侵初期，这名女性曾暂时滞留在马里乌波尔。由于战事及随后该市遭占领，她失去了返回亲人身边的机会。

返回乌克兰控制区的主要障碍之一是办理孩子的相关文件。

目前，这位母亲和孩子已经回到家中。不过，据德米特里·卢宾采介绍，她们仍需要心理支持。

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乌克兰最高拉达人权事务专员德米特里·卢宾采在Telegram上通报了这一消息。

此前，又有11名儿童从赫尔松州被临时占领的地区成功返回乌克兰控制区。赫尔松州军事行政长官亚历山大·普罗库丁通报了这一消息。

需要指出的是，此前已有11名乌克兰儿童从赫尔松州被临时占领的地区获救。

乌克兰从临时被占领土上又接回了4名年龄在6至15岁之间的儿童。 其中包括一名与父母分离数年的男孩、一名因证件丢失而长期无法被母亲接回的女孩，以及两名在被占领区失去亲人的青少年。

从赫尔松州临时被占领土上，一批年龄在3个月至17岁之间的儿童被接回。

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