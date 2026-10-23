Україна повернула з окупованих територій сімох цивільних

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Сьогодні, 23 жовтня, Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

«Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних», — зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, семеро українців повернулися на підконтрольну Україні територію. Водночас у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) семеро цивільних виїхали до Росії.

Серед тих, хто повернувся додому, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання.

З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації повернення забезпечили необхідні умови для їхнього транспортування.

Також вдалося повернути молоду жінку та її дитину, які тривалий час не могли возз’єднатися з родиною.

На початку повномасштабного вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та подальшу окупацію міста вона втратила можливість повернутися до своїх рідних.

Однією з головних перешкод для повернення на підконтрольну Україні територію стало оформлення документів дитини.

Наразі мати з дитиною вже перебувають удома. Водночас, за словами Дмитра Лубінця, вони потребують психологічної підтримки.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

До цього з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Серед них — хлопчик, який кілька років був розлучений із батьками, дівчинка, яку мати довго не могла забрати через втрату документів, а також двоє підлітків, які опинилися в окупації без своїх рідних.

З ТОТ Херсонщини повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років.

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