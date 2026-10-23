Украина вернула с оккупированных территорий семерых гражданских лиц

Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

«Благодаря моему гуманитарному каналу связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских лиц», — отметил омбудсман.

По словам Лубинца, семеро украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию. В то же время в рамках работы по воссоединению семей при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК) семеро гражданских лиц выехали в Россию.

Среди тех, кто вернулся домой, — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями.

Учитывая состояние здоровья обеих женщин, при организации возвращения были обеспечены необходимые условия для их транспортировки.

Также удалось вернуть молодую женщину и её ребёнка, которые долгое время не могли воссоединиться с семьёй.

В начале полномасштабного вторжения женщина временно находилась в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города она лишилась возможности вернуться к своим родным.

Одним из главных препятствий для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов ребенка.

Сейчас мать с ребенком уже находятся дома. В то же время, по словам Дмитрия Лубинца, они нуждаются в психологической поддержке.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

До этого из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть ещё 11 детей. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Напомним, что из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули ещё 11 украинских детей.

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — мальчик, который несколько лет был разлучен с родителями, девочка, которую мать долго не могла забрать из-за потери документов, а также двое подростков, оказавшихся в оккупации без своих родных.

Из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

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