З окупованої Херсонщини вдалося повернути ще 11 дітей

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З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років. Серед врятованих – діти, які пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав'язати російську пропаганду", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Так, дев'ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки, а після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, його родині погрожували співробітники ФСБ.

Тринадцятирічна Поліна пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчинка боялася навіть виходити на вулицю.

"На щастя, тепер діти в безпеці та отримують необхідну допомогу", – наголосив очільник ОВА.

Загалом з початку року вже 230 дітей повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, що З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Серед них — хлопчик, який кілька років був розлучений із батьками, дівчинка, яку мати довго не могла забрати через втрату документів, а також двоє підлітків, які опинилися в окупації без своїх рідних.

З ТОТ Херсонщини повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років.

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