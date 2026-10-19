Из оккупированной Херсонской области удалось вернуть ещё 11 детей

Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть ещё 11 детей. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Это восемь мальчиков и три девочки в возрасте от 1 года и 1 месяца до 17 лет. Среди спасенных – дети, пережившие давление российских оккупантов, угрозы и попытки навязать российскую пропаганду», – написал Прокудин в Telegram-канале.

Так, девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке, а после того, как он нарисовал сине-желтый флаг, его семье угрожали сотрудники ФСБ.

Тринадцатилетняя Полина пережила атаку российского боевого дрона возле собственного дома. После этого девочка боялась даже выходить на улицу.

«К счастью, теперь дети в безопасности и получают необходимую помощь», — подчеркнул глава ОГА.

Всего с начала года уже 230 детей вернулись из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что из временно оккупированной территории Херсонской области вернули еще 11 украинских детей.

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — мальчик, который несколько лет был разлучен с родителями, девочка, которую мать долго не могла забрать из-за потери документов, а также двое подростков, оказавшихся в оккупации без своих родных.

Из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

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