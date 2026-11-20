Видео: Украинский летчик сбил «Шахед» с помощью авиапушки
В сети появилось видео боевого вылета украинского пилота, который уничтожил российский ударный беспилотник Shahed с помощью бортовой авиапушки.
На кадрах видно, как украинский самолет приближается к вражескому дрону и открывает по нему огонь. После попадания беспилотник загорелся, но продолжил движение в направлении населенного пункта.
Летчик сопровождал поврежденный «Шахед» и следил за его полетом, пока тот не упал в поле за пределами села, вдали от жилой застройки.
Автор публикации отметил мастерство пилота, который после поражения цели не тратил дополнительные боеприпасы, убедился, что дрон упал в безопасном месте, и продолжил выполнение боевой задачи.
Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.
Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».
Напомним, в ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.