Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 17 до 39 лет, которых подозревают в выполнении заданий российских спецслужб. По данным следствия, они поджигали автомобили, магазин военной одежды и снаряжения в Киеве, Кропивницком, Одессе и Ивано-Франковске.

По информации спецслужб, фигуранты попали в поле зрения российских кураторов, когда искали легкий заработок или знакомства в тематических Telegram-каналах.

В Киеве задержали двух мужчин — несовершеннолетнего местного жителя и 24-летнего мужчину. Следствие утверждает, что они с помощью зажигательной смеси подожгли гражданский автомобиль и грузовик Сил обороны. Одного из них завербовали через фейковый аккаунт девушки и предложили криптовалюту за уничтожение машин, которыми могли пользоваться военные и волонтеры. Другому обещали деньги за поджоги дорогих автомобилей.

В Кропивницком правоохранители задержали безработного, которого подозревают в поджоге магазина военной одежды и снаряжения. По данным СБУ, для вербовки мужчины российские спецслужбы использовали чат знакомств: сначала он переписывался с якобы девушкой, а впоследствии на связь вышел представитель РФ.

В Одессе задержали мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть. По версии следствия, он за деньги согласился работать на российские спецслужбы и поджог автомобиль. Огонь перекинулся еще на три машины, припаркованные рядом.

В Ивано-Франковске правоохранители задержали мужчину при попытке поджечь внедорожник. СБУ утверждает, что до этого он уничтожил микроавтобус Сил обороны, а также автомобили волонтера и журналиста. Во время съемки пожаров фигурант показывал в кадре карточки с кодовыми словами, чтобы подтвердить российскому куратору выполнение заданий.

По данным СБУ, подозреваемых задержали в течение суток после совершения преступлений или непосредственно во время попытки поджога. В ходе обысков у них изъяли телефоны с доказательствами и одежду, в которой они находились на местах преступлений.

Всем пятерым сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в СБУ.

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