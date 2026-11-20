Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Policja Narodowa ujawniły pięciu lokalnych mieszkańców w wieku od 17 do 39 lat, których podejrzewa się o wykonywanie zadań na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Według danych śledztwa podpalali oni samochody oraz sklep z odzieżą i sprzętem wojskowym w Kijowie, Kropywnickim, Odessie i Iwano-Frankiwsku.

Z informacji służb specjalnych wynika, że podejrzani znaleźli się w kręgu zainteresowań rosyjskich kuratorów, gdy szukali łatwego zarobku lub nawiązywania znajomości na tematycznych kanałach Telegramu.

W Kijowie zatrzymano dwóch mężczyzn – nieletniego mieszkańca miasta oraz 24-latka. Śledztwo wskazuje, że przy pomocy mieszanki zapalającej podpalili oni samochód cywilny oraz ciężarówkę Sił Obronnych. Jednego z nich zwerbowano za pośrednictwem fałszywego konta dziewczyny i zaproponowano mu kryptowalutę za zniszczenie pojazdów, z których mogli korzystać żołnierze i wolontariusze. Drugiemu obiecano pieniądze za podpalenie drogich samochodów.

W Kropywnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali bezrobotnego, którego podejrzewają o podpalenie sklepu z odzieżą i sprzętem wojskowym. Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rosyjskie służby specjalne wykorzystały czat randkowy do zwerbowania mężczyzny: początkowo korespondował on z rzekomą dziewczyną, a później skontaktował się z nim przedstawiciel Federacji Rosyjskiej.

W Odessie zatrzymano poborowego, który samowolnie opuścił jednostkę wojskową. Według wersji śledztwa zgodził się on za pieniądze pracować dla rosyjskich służb specjalnych i podpalił samochód. Ogień przeniósł się na kolejne trzy pojazdy zaparkowane w pobliżu.

W Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę podczas próby podpalenia samochodu terenowego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) twierdzi, że wcześniej zniszczył on minibus Sił Obronnych, a także samochody wolontariusza i dziennikarza. Podczas filmowania pożarów podejrzany pokazywał w kadrze kartki z hasłami, aby potwierdzić rosyjskiemu kuratorowi wykonanie zadań.

Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podejrzanych zatrzymano w ciągu doby od popełnienia przestępstw lub bezpośrednio podczas próby podpalenia. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony zawierające dowody oraz odzież, w której przebywali na miejscach przestępstw.

Wszystkim pięciu postawiono zarzuty na podstawie części 1 i 2 artykułu 194 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia poprzez podpalenie. Kara przewidziana w tym artykule wynosi do 10 lat pozbawienia wolności.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

W obwodzie donieckim zatrzymano agenta Federacji Rosyjskiej, który koordynował ataki na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy.

SBU zdemaskowała agenta Federacji Rosyjskiej, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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