乌克兰安全局和国家警察局查获了五名年龄在17至39岁之间的当地居民，他们涉嫌执行俄罗斯特工机构的任务。 据调查显示，他们在基辅、克罗皮夫尼茨基、敖德萨和伊万诺-弗兰科夫斯克纵火焚烧了汽车以及一家军用服装和装备商店。

据特勤部门消息，这些涉案人员在相关主题的Telegram频道中寻找轻松赚钱的机会或结交朋友时，进入了俄罗斯联络人的视野。

在基辅，警方拘留了两名男子——一名当地未成年人和一名24岁的男子。调查称，他们利用燃烧混合物点燃了一辆民用汽车和一辆国防部卡车。 其中一人是通过一个虚假的女性账号被招募的，对方承诺若能摧毁可能被军人及志愿者使用的车辆，将给予加密货币作为报酬。另一人则被承诺，若纵火焚烧昂贵的汽车，将获得金钱报酬。

在克罗皮夫尼茨基，执法部门逮捕了一名失业男子，他涉嫌纵火焚烧一家军用服装和装备商店。 据乌克兰安全局（SBU）称，俄罗斯特工利用交友聊天群招募了这名男子：起初他与一名自称是女孩的人聊天，随后一名俄罗斯代表与他取得了联系。

在敖德萨，一名擅自离开军营的应征入伍人员被拘留。据调查称，他为钱同意为俄罗斯特工机构工作，并纵火焚烧了一辆汽车。大火还蔓延到了旁边停放的另外三辆车。

在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法人员在一名男子试图纵火焚烧一辆越野车时将其抓获。乌克兰安全局（SBU）称，此前他曾焚毁一辆国防部的小型客车，以及一名志愿者和一名记者的车辆。 在拍摄火灾现场时，该嫌疑人向镜头展示印有暗语的卡片，以此向俄罗斯指挥官确认任务已完成。

据乌克兰安全局称，这些嫌疑人是在犯罪发生后24小时内或直接在纵火未遂时被抓获的。搜查过程中，警方从他们身上查获了含有证据的手机以及他们在犯罪现场所穿的衣物。

这五人均被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第194条第1款和第2款——通过纵火故意毁坏或损坏财产。该条款规定的量刑最高为10年有期徒刑。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

在顿涅茨克州，一名负责引导对乌克兰武装部队阵地实施打击的俄罗斯特工被捕。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以校准对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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