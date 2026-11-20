Во Львове устраняют последствия утренней российской атаки в ночь на 20 ноября, в результате которой были повреждены дорожное полотно на железнодорожной станции Скнилов, общежитие, частный дом и другие объекты. В результате удара погибли два человека, ещё 10 пострадали.

«Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Имеем уточненную информацию о последствиях ночной российской атаки на Львов», — написал мэр.

По его словам, наибольшие разрушения зафиксированы в районе улицы Авиационной. Повреждены железнодорожная станция Скнилов и дорожное полотно.

«Сейчас улица перекрыта. Наша задача — как можно быстрее расчистить проезд и восстановить движение транспорта. Работы начнем, как только это разрешат правоохранительные органы», — заявил Садовый.

В «Укрзализныце» сообщили, что в результате утренней атаки россиян на Львов поврежден билетный терминал железнодорожной станции Скнилов.

«Получив от мониторингового центра сообщение об угрозе, машинист электропоезда, который в это время приближался к станции, остановил его на подъезде к станции и эвакуировал пассажиров. Вокзал не работал», — говорится в сообщении компании.

По предварительной информации, в результате удара по станции и прилегающей территории есть погибшие и пострадавшие. Информация уточняется. Железнодорожники не пострадали.

На месте продолжают работать спасатели и другие службы. «Укрзализныця» уточняет последствия атаки для железнодорожной инфраструктуры.

Андрей Садовый также сообщил о повреждении общежития. По предварительным данным, там проживают 35 человек. Городские власти заверили, что жильцам, которым потребуется временное жилье, предложат места в других общежитиях или гостиницах. Социальные службы будут работать с каждым отдельно.

На улице Лазаренко обломками повреждены пять автомобилей и детская площадка. В Лисиничах повреждена крыша частного дома.

Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру области возникли перебои в работе электротранспорта и водоснабжения. Часть насосных станций перевели на генераторы. На данный момент, по словам мэра, основные системы города работают.

Глава Львова поручил как можно быстрее обследовать поврежденные здания, оформить документы на компенсации и помочь жителям с восстановлением окон и дверей. Там, где невозможно сразу провести ремонт, поврежденные помещения следует временно закрыть, не дожидаясь холодов.

«Все городские службы работают. Благодарю спасателей, медиков, коммунальщиков и каждого, кто сейчас помогает ликвидировать последствия атаки», — отметил Садовый.

Мэр Львова выразил соболезнования семьям погибших и сообщил уточненные данные о пострадавших.

«К сожалению, двое человек погибли. В больницы города доставили 10 пострадавших. Четверо получили помощь и были отпущены на амбулаторное лечение. Шестеро остаются в больницах, двое из них – в тяжелом состоянии», – написал глава города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Президент Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что во время последней массированной атаки Россия применила против Украины более 400 ударных беспилотников и более 110 ракет, в том числе 27 баллистических.

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