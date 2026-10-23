Były piłkarz reprezentacji Ukrainy Roman Maksymiuk zlikwidował w walce około 20 okupantów

Były piłkarz reprezentacji Ukrainy Roman Maksymjuk, który stanął w obronie kraju przed rosyjskimi okupantami, zlikwidował około 20 przeciwników podczas jednej z potyczek. Media opisały historię bojową sportowca, który zginął na wojnie.

Według wstępnych danych życie Romana Maksymjuka zakończyło się około 11 marca 2025 roku.

Roman Maksymjuk stawiał bohaterski opór do ostatniego tchnienia

Jesienią 2022 roku Roman postanowił pójść w ślady swojego młodszego brata Andrieja i wyruszył, by bronić Ukrainy. Od stycznia 2025 roku brał udział w działaniach bojowych na kierunku donieckim jako celowniczy w składzie 25. Oddzielnej Brygady Powietrznodesantowej „Siczesławskiej” Sił Desantowo-Szturmowych. Koledzy z oddziału podkreślają wyjątkową skuteczność działań Maksymjuka. Szybkość, dzięki której Roman dał się poznać w piłce nożnej, przydała mu się również na pozycjach bojowych.

Wiosną 2025 roku Maksymjuk wraz z towarzyszami broni musiał bronić pozycji pod wsią Lisówka w rejonie Pokrowskim w obwodzie donieckim. Roman był dowódcą tej pozycji. Ten przyczółek miał kluczowe znaczenie, ponieważ znajdował się pomiędzy naszym pierwszym a drugim batalionem spadochronowym.

Były żołnierz 25. Brygady Spadochronowej opowiedział, że Maksymjuk wykazał się bohaterstwem, powstrzymując szturm okupantów. Wyjątkowy heroizm. W krytycznych sytuacjach wybiegł na główną drogę i nie tylko niszczył wroga, ale także zabierał go z miejsca śmierci, starał się skutecznie ich zamaskować, wprowadzając w ten sposób dowództwo najeźdźców w błąd co do rzeczywistej sytuacji. Po przejęciu stacji radiowej Maksymiuk utrzymywał kontakt z Rosjanami, podając się za jednego z ich żołnierzy, aby zapewnić sobie prowiant i inne niezbędne rzeczy.

Żołnierz 25. Brygady Piechoty Zmechanizowanej zaznacza, że tylko w walce wręcz Maksymjuk zlikwidował około 15–20 okupantów. Pewnego razu Roman znalazł się praktycznie na celowniku wroga, ale dzięki błyskawicznej reakcji zdołał go zlikwidować.

Życie Romana Maksymjuka zakończyło się około 11 marca 2025 roku pod Liskówką. Grupie szturmowej wroga udało się potajemnie przedostać do kryjówki ukraińskich żołnierzy i zasypywać ją granatami. Nasi żołnierze stawiali bohaterski opór do ostatniego tchnienia, ale ostatecznie wszyscy zginęli. Wśród nich był Roman Maksymjuk.

Niestety, nie udało się od razu ewakuować ciał żołnierzy. Badanie DNA potwierdziło śmierć Romana dopiero 15 października 2026 roku. Zaraz potem dowództwo 25. oddzielnej powietrznodesantowej brygady Siczesławskiej postanowiło złożyć wniosek o pośmiertne nadanie Romanowi Maksymjukowi tytułu Bohatera Ukrainy.

Kariera piłkarska Romana Maksymjuka

Roman Maksymjuk rozpoczął swoją przygodę z profesjonalną piłką nożną w czwartej klasie, kiedy zapisał się do młodzieżowej szkoły sportowej w Nadvirnej. W trakcie swojej kariery piłkarskiej występował w wielu klubach, m.in. w „Krystale” (Czortków), „Beskydzie”, CSKA, „CSKA-Borysfen”, „Chutrowiku”, „Prykarpattia” (Iwano-Frankiwsk), „Zenit”, „Dynamo” (Kijów), „Dnipro” (Dniepr) oraz „Wołyń”. Jego debiut w Najwyższej Lidze Ukrainy miał miejsce 25 lipca 1995 roku w meczu pomiędzy „Prykarpattiem” a „Tawrią”, który zakończył się zwycięstwem drużyny z Iwano-Frankiwska wynikiem 4:3.

Oprócz występów klubowych Maksymjuk reprezentował barwy reprezentacji Ukrainy, w której rozegrał pięć meczów. Jego debiut na arenie międzynarodowej miał miejsce 19 sierpnia 1998 roku w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Gruzji, w którym ukraińscy piłkarze odnieśli zdecydowane zwycięstwo wynikiem 4:0.

Informację tę podano z powołaniem się na serwis sport.ua.

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