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Сили безпілотних систем у жовтні ліквідували понад 12 тисяч окупантів — Мадяр

UA NEWS 23 Жовтня 2026 10:12
Сили безпілотних систем у жовтні ліквідували понад 12 тисяч окупантів — Мадяр
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Сили безпілотних систем (СБС) у жовтні підтвердили понад 12 тисяч безповоротних і санітарних втрат російських військових. Найбільше уражень живої сили противника зафіксували на Добропільсько-Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

За даними системи Delta, упродовж жовтня середньодобовий показник підтверджених втрат противника становить 542 особи. Це на 52,6% більше, ніж у серпні, коли показник сягав 355 осіб на добу, та на 20,7% більше за вересневий результат — 449 осіб.

Станом на 8:00 23 жовтня на онлайн-табло «Підрахуйка СБС» було зафіксовано 12 013 безповоротних і санітарних втрат живої сили противника та 47 891 уражену ворожу ціль. У середньому за добу українські безпілотники уражають 2162 цілі.

За оприлюдненими даними, на Добропільсько-Покровському напрямку зафіксували 5239 втрат російських військових, а на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках — ще 3012. Загалом на цих ділянках фронту припадає 68,6% від зазначеної кількості втрат противника.

Зокрема, надані цифри стосуються виключно підрозділів Угруповання СБС, та не включають результати будь-яких інших підрозділів СОУ. Усі результати верифіковані у Дельта- системі ситуаційної обізнаності ЗСУ.
 
“Нарощення чисельності особового складу противника на стрічці саме таке. Попереду ще 9 діб жовтня,- буде впевнених 16+ тисяч результативно відпрацьованих Птахами хробаків та понад 60 тисяч цілей…”, - написав Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ “Мадяр” на своїй сторінці у Фейсбук.

Сили безпілотних систем уразили понад 10 тисяч окупантів за 19 днів жовтня.
 
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