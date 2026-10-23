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W październiku siły bezzałogowe zlikwidowały ponad 12 tysięcy okupantów

UA NEWS 23 października 2026 10:12
W październiku siły bezzałogowe zlikwidowały ponad 12 tysięcy okupantów

W październiku Siły Systemów Bezzałogowych (SSB) potwierdziły ponad 12 tysięcy strat nieodwracalnych i sanitarnych wśród rosyjskich żołnierzy. Najwięcej strat wśród sił wrogich odnotowano na kierunkach Dobropilsko-Pokrowskim, Aleksandrowskim i Huliaipilskim.

Według danych systemu Delta, w październiku średni dzienny wskaźnik potwierdzonych strat przeciwnika wyniósł 542 osoby. To o 52,6% więcej niż w sierpniu, kiedy wskaźnik ten wynosił 355 osób dziennie, oraz o 20,7% więcej niż we wrześniu — 449 osób.

Na godz. 8:00 23 października na tablicy wyników online „Pidrachujka SBS” odnotowano 12 013 bezpowrotnych i medycznych strat w siłach wroga oraz 47 891 trafionych celów wroga. Średnio w ciągu doby ukraińskie drony niszczą 2162 cele.

Zgodnie z opublikowanymi danymi na kierunku Dobropilsko-Pokrowskim odnotowano 5 239 strat wśród rosyjskich żołnierzy, a na kierunkach Aleksandrowskim i Huliaipilskim — kolejne 3 012. Łącznie na tych odcinkach frontu odnotowano 68,6% wskazanej liczby strat wroga.

W szczególności podane liczby dotyczą wyłącznie oddziałów Grupy SBS i nie obejmują wyników działania żadnych innych oddziałów SOU. Wszystkie wyniki zostały zweryfikowane w systemie świadomości sytuacyjnej Sił Zbrojnych Ukrainy „Delta”.
 
„Wzrost liczebności personelu wroga na linii frontu wygląda właśnie tak. Przed nami jeszcze 9 dni października – na pewno będzie ponad 16 tysięcy celów skutecznie zlikwidowanych przez „Ptaki” oraz ponad 60 tysięcy celów…”,napisał dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy „Madyar” na swojej stronie na Facebooku.

Siły systemów bezzałogowych zniszczyły ponad 10 tysięcy okupantów w ciągu 19 dni października.
 
Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 20 października.

Robert Madjar Brovdi ostro skrytykował ingerencję partnerów w wojnę.

Madyar opowiedział o sytuacji w wyzwolonych wioskach w pobliżu linii frontu.

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