W październiku siły bezzałogowe zlikwidowały ponad 12 tysięcy okupantów
W październiku Siły Systemów Bezzałogowych (SSB) potwierdziły ponad 12 tysięcy strat nieodwracalnych i sanitarnych wśród rosyjskich żołnierzy. Najwięcej strat wśród sił wrogich odnotowano na kierunkach Dobropilsko-Pokrowskim, Aleksandrowskim i Huliaipilskim.
Według danych systemu Delta, w październiku średni dzienny wskaźnik potwierdzonych strat przeciwnika wyniósł 542 osoby. To o 52,6% więcej niż w sierpniu, kiedy wskaźnik ten wynosił 355 osób dziennie, oraz o 20,7% więcej niż we wrześniu — 449 osób.
Na godz. 8:00 23 października na tablicy wyników online „Pidrachujka SBS” odnotowano 12 013 bezpowrotnych i medycznych strat w siłach wroga oraz 47 891 trafionych celów wroga. Średnio w ciągu doby ukraińskie drony niszczą 2162 cele.
Zgodnie z opublikowanymi danymi na kierunku Dobropilsko-Pokrowskim odnotowano 5 239 strat wśród rosyjskich żołnierzy, a na kierunkach Aleksandrowskim i Huliaipilskim — kolejne 3 012. Łącznie na tych odcinkach frontu odnotowano 68,6% wskazanej liczby strat wroga.
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