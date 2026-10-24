Rosja zaatakowała obwód chersoński; sześć osób zostało rannych

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

„W wyniku rosyjskiej agresji sześć osób odniosło rany” – poinformował Prokudin.

Według szefa Obwodnej Administracji, w ciągu ostatniej doby pod rosyjskim terrorem lotniczym, atakami dronów i ostrzałami artyleryjskimi znalazły się Antonówka, Oleksandrówka, Dariówka, Witrowe, Zariczne, Iwanówka, Ingulec, Ingułówka, Limanec, Mykiłsk, Poniatówka, Tokarówka, Uljanówka, Fedorówka, Czajczyne, Jasna Polana, Wieletenskie, Dnieprowskie, Myrolyubówka, Nowodmytrowka, Tomina Balka, Jantarne, Berysław, Zmiiwka, Tomaryne, Kucherskie, Milowe, Respublikanec, Złota Balka, Michajłówka, Kostyrka, Tiahyinka, Burgunka, Odradokamianka oraz miasto Chersoń.

Rosyjscy żołnierze ostrzeliwali infrastrukturę krytyczną i społeczną, a także dzielnice mieszkalne w miejscowościach regionu.

W wyniku ataków uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne oraz samochody.

Oleksandr Prokudin poinformował również, że w ciągu ostatniej doby z wyzwolonych gmin obwodu chersońskiego ewakuowano dwie osoby.

Rosyjskie ostrzały nadal stanowią zagrożenie dla mieszkańców regionu, w szczególności dla osób pozostających w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin na Telegramie.

Rosyjskie wojska prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol i Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale Telegram.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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