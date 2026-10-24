Россия нанесла удар по Херсонской области, шесть человек получили ранения

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

«В результате российской агрессии шесть человек получили ранения», — сообщил Прокудин.

По словам начальника ОГА, за последние сутки под российским авиационным террором, атаками дронов и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Александровка, Дарьевка, Витровое, Заречное, Ивановка, Ингулец, Ингулевка, Лиманец, Никольское, Понятовка, Токаревка, Ульяновка, Федоровка, Чайчино, Ясная Поляна, Велетенское, Днепровское, Миролюбовка, Новодмитровка, Томина Балка, Янтарное, Берислав, Змиевка, Томарино, Кучерское, Милово, Республиканец, Золотая Балка, Михайловка, Костырка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населённых пунктов области.

В результате атак были повреждены многоэтажные и частные дома, а также автомобили.

Александр Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки из освобожденных общин Херсонской области были эвакуированы два человека.

Российские обстрелы продолжают представлять угрозу для жителей региона, в частности для людей, остающихся в населенных пунктах вблизи линии фронта.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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