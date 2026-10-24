На Волчанском направлении россияне наносят удары без значительных успехов — Трегубов

На Волчанском направлении российские войска продолжают интенсивно атаковать позиции Сил обороны Украины. В то же время существенного продвижения противника и значительных изменений на линии фронта пока не зафиксировано, сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, российские подразделения пытаются продвигаться в направлении Вильчей, Волчанских Хуторов и Белого Колодца.

На этих участках происходит значительное количество боевых столкновений, однако противник продолжает использовать те же маршруты для атак.

«Там, как в том не очень корректном анекдоте, движение есть, а прогресса нет. Они активно пытаются, но атакуют, в принципе, по тем же маршрутам. Там происходит большое количество боевых столкновений. Пытаются прорваться в сторону Вильчей, пытаются прорваться в сторону Вовчанских Хуторов, пытаются прорваться в сторону Белого Колодца по тем же маршрутам, потому что другая география не осталась», — отметил Трегубов.

Об этом в эфире «Армия Медиа» рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов опроверг заявления о захвате РФ населенных пунктов в Харьковской области.

С начала сентября 2026 года российская армия потеряла на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем смогла захватить. Темпы продвижения оккупационных войск замедлились, в то время как украинские силы перехватывают инициативу на отдельных участках фронта.

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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