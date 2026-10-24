Na kierunku Wołczańskie wojska rosyjskie nadal intensywnie atakują pozycje Sił Obronnych Ukrainy. Jednocześnie nie odnotowano na razie znaczącego postępu przeciwnika ani istotnych zmian na linii frontu – poinformował rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

Według słów Tregubowa rosyjskie oddziały próbują posuwać się naprzód w kierunku Wilczej, Wołczańskich Chutorów i Białego Kolodziaza.

Na tych odcinkach dochodzi do wielu starć bojowych, jednak przeciwnik nadal wykorzystuje te same trasy do ataków.

„Tam, jak w tym niezbyt poprawnym dowcipie, ruch jest, ale postępu nie ma. Aktywnie próbują, ale atakują w zasadzie tymi samymi trasami. Odbywa się tam wiele starć bojowych. Próbują przedrzeć się w kierunku Wilczej, próbują przedrzeć się w kierunku Wołczańskich Chutorów, próbują przedrzeć się w kierunku Białego Kolodzia po tych samych trasach, bo inna topografia nie pozostawiła im wyboru” – zaznaczył Tregubow.

O tym w programie „Armia Media” opowiedział rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

Tregubow zaprzeczył doniesieniom o zajęciu przez Federację Rosyjską miejscowości w obwodzie charkowskim.

Od początku września 2026 roku armia rosyjska straciła o 241 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium więcej, niż zdołała zająć. Tempo natarcia wojsk okupacyjnych spowolniło, podczas gdy siły ukraińskie przejmują inicjatywę na poszczególnych odcinkach frontu.

Rosyjscy wojskowi przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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