在沃夫恰斯基方向，俄军继续对乌克兰国防军的阵地发动猛烈攻击。与此同时，联合部队发言人维克多·特雷古博夫表示，目前尚未发现敌军有实质性推进或前线局势发生重大变化。

据特雷古博夫称，俄军部队正试图向维尔恰、沃夫恰斯基胡托尔和比利戈·科洛迪亚兹方向推进。

这些区域发生了大量交火，但敌军仍沿用相同的路线发动攻击。

“那里就像那个不太恰当的笑话所说的那样，有动静却没有进展。他们虽然积极尝试，但基本上还是沿着那些老路线发动攻击。那里发生了大量交火。 他们试图沿相同路线向维尔恰方向强攻，试图向沃夫恰ンス基农庄方向强攻，试图向比利戈·科洛迪亚兹方向强攻，因为其他地理条件已不允许他们采取其他路线，”特雷古博夫指出。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在“军队媒体”节目中透露了这一情况。

特雷古博夫驳斥了关于俄罗斯联邦占领哈尔科夫州各定居点的说法。

自2026年9月初以来，俄军损失的乌克兰领土面积（241平方公里）已超过其实际占领的面积。占领军的推进速度有所放缓，而乌克兰军队则在部分战线夺回了主动权。

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军在顿涅茨克州靠近赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺两个定居点的地区有所推进。

过去一天（10月22日），前线共发生165起交火事件。在上述各方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次强攻。

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