俄军向斯洛维扬斯克投掷了破片炸弹，造成多人受伤

俄罗斯军队向顿涅茨克州的斯洛维扬斯克投掷了高爆航空炸弹。此次袭击导致居民楼、行政大楼、基础设施以及两所学校受损。至少有两人受伤。

“今天，10月24日，约17:00，敌军使用FAB-250和FAB-500对斯洛维扬斯克发动了空袭。目前已知有两人受伤。两人均已得到医疗救助。 市内各处的多层住宅楼、两所教育机构、一栋行政大楼、一处基础设施、一家咖啡馆以及多辆汽车均遭到损毁或摧毁，”利亚赫写道。

斯洛维扬斯克市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫在Facebook上通报了这一消息。

俄罗斯炮击了斯洛维扬斯克，造成一家企业和一座锅炉房受损。

斯洛维扬斯克已正式成为激战区。

夜间，俄罗斯无人机袭击了赫尔松中央区的一处商业设施。遭袭后引发大规模火灾，火势几乎蔓延至整个购物中心。建筑物及内部财物实际上已被烧得面目全非。

过去24小时内，俄军对扎波罗热州的居民点发动了539次袭击。俄军袭击造成3人死亡，另有19名当地居民受伤。

自傍晚起，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近30次袭击。该地区三个区遭到袭击，占领军在袭击中动用了无人机和火炮。 袭击导致民宅、车辆和农用建筑受损，多处发生火灾。

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