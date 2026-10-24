Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fuga, są ranni

Rosyjskie wojska zaatakowały Słowiańsk w obwodzie donieckim za pomocą bomb lotniczych typu FAB. W wyniku ataku uszkodzono budynki mieszkalne i administracyjne, obiekt infrastruktury oraz dwie placówki edukacyjne. Co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia.

„Dzisiaj, 24 października, około godziny 17:00, wróg przeprowadził naloty na Słowiańsk, używając bomb FAB-250 i FAB-500. Na chwilę obecną wiadomo o dwóch rannych. Obu udzielono pomocy medycznej. Uszkodzone i zniszczone zostały wieżowce w różnych częściach miasta, dwie placówki edukacyjne, budynek administracyjny, obiekt infrastruktury, kawiarnia oraz samochody” – napisał Liach.

Informację tę podał na Facebooku szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Rosja ostrzelała Słowiańsk i uszkodziła zakład oraz kotłownię.

Słowiańsk oficjalnie stał się strefą aktywnych walk.

W nocy rosyjskie drony zaatakowały obiekt handlowy w dzielnicy Centralnej w Chersoniu. Po trafieniu wybuchł rozległy pożar, który ogarnął niemal całą powierzchnię centrum handlowego. Budynek i mienie w środku praktycznie spłonęły doszczętnie.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 539 razy zaatakowały miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a kolejnych 19 mieszkańców regionu odniosło rany.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 30 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski. Atakom poddano trzy rejonu regionu, gdzie okupanci wykorzystali drony i artylerię. W wyniku ataków uszkodzono domy, samochody i budynki gospodarcze, a w kilku miejscach wybuchły pożary.

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