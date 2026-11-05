Rosja zaatakowała Ukrainę dronami i rakietami, a obrona przeciwlotnicza zniszczyła 105 bezzałogowych statków powietrznych

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie siły zbrojne wykorzystały do ataku na Ukrainę dwie kierowane rakiety lotnicze typu X-35 oraz 128 dronów bojowych różnych typów. Spośród wystrzelonych dronów 65 było dronami odrzutowymi.

Według danych wojskowych przeciwnik rozpoczął atak o godz. 18:00 4 listopada. Rosja wystrzeliła pociski X-35 z akwenu Morza Czarnego, a drony typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia” — z kilku kierunków.

Wystrzelenia miały miejsce z rosyjskich miast Orel, Kursk, Millerowo i Primorsko-Achtaarsk, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Autonomicznej Republiki Krymu — rejonów Gwardijskiego i Czauidy.

Atak powietrzny został odparty przez jednostki lotnictwa, wojsk rakietowych obrony przeciwlotniczej, walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także przez mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 105 wrogich dronów. Wśród nich znalazło się 48 dronów odrzutowych typu Shahed, a także „Gerbera” oraz drony innych typów.

Jednocześnie kilka dronów uderzeniowych nadal znajdowało się w przestrzeni powietrznej Ukrainy. W momencie opublikowania komunikatu działania bojowe trwały.

Według informacji Sił Powietrznych, uderzenia środków powietrznego ataku przeciwnika odnotowano w 18 lokalizacjach.

Ponadto w dziewięciu lokalizacjach wykryto miejsca upadku zestrzelonych dronów oraz ich szczątki.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów Dniepr oraz miasto Samar w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w sektorze prywatnym oraz na obiektach infrastruktury krytycznej. Trzy osoby odniosły rany.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjska armia okupacyjna zaatakowała Kijów za pomocą dronów bojowych. W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w wyniku upadku szczątków dronów wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

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