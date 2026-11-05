В ночь на 5 ноября российские войска применили для атаки на Украину две управляемые авиационные ракеты Х-35 и 128 ударных беспилотников различных типов. Среди запущенных дронов 65 были реактивными.

По данным военных, противник начал атаку в 18:00 4 ноября. Россия запускала ракеты Х-35 из акватории Чёрного моря, а беспилотники типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия» — с нескольких направлений.

Пуски осуществлялись из российских городов Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и АР Крым — районов Гвардейского и Чауды.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 105 вражеских беспилотников. Среди них — 48 реактивных дронов типа Shahed, а также «Гербера» и беспилотники других типов.

В то же время несколько ударных БПЛА все еще находились в воздушном пространстве Украины. На момент публикации сообщения боевые действия продолжались.

По информации Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 18 точках.

Также в девяти точках обнаружили обломки сбитых беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и город Самар в Днепропетровской области. В результате ударов возникли пожары в частном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Трое человек получили ранения.

В ночь на 5 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

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