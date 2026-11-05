俄罗斯动用无人机和导弹袭击乌克兰，防空部队击落了105架无人机

11月5日凌晨，俄军动用两枚X-35空对地导弹和128架各类型攻击型无人机对乌克兰发动袭击。在发射的无人机中，有65架是喷气式无人机。

据军方消息，敌方于11月4日18:00发起攻击。 俄罗斯从黑海海域发射了X-35导弹，而“沙赫德”（Shahed）、“赫尔伯”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parodia）型诱饵无人机则从多个方向发射。

发射地点包括俄罗斯的奥廖尔、库尔斯克、米列罗沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克等城市，以及顿涅茨克州和克里米亚自治共和国的临时被占领土——格瓦尔迪耶斯基和恰乌迪地区。

乌克兰国防军的航空部队、防空导弹部队、电子战部队和无人机系统，以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据截至08:00的初步数据，乌克兰防空部队已击落或压制了105架敌方无人机。 其中包括48架“Shahed”型喷气式无人机，以及“赫伯拉”和其他类型的无人机。

与此同时，仍有数架攻击型无人机滞留在乌克兰领空。截至本通报发布时，作战行动仍在进行中。

据空军消息，已在18处地点记录到敌方空中攻击武器的命中。

此外，在9处地点发现了被击落的无人机及其残骸。

乌克兰武装部队空军通报了这一情况。

11月5日夜间，俄军出动无人机袭击了第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州的萨马尔市。袭击导致居民区及关键基础设施发生火灾，三人受伤。

11月5日凌晨，俄罗斯占领军出动攻击型无人机袭击基辅。首都戈洛西夫斯基区因无人机残骸坠落引发火灾。

需要指出的是，10月30日约22时，基辅发生爆炸。首都多个地区出现停电情况。

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