Rosja zaatakowała magazyn firmy kurierskiej, infrastrukturę energetyczną oraz placówkę edukacyjną w obwodzie odeskim

Na południu obwodu odeskiego w wyniku rosyjskiego ataku częściowo zniszczono magazyn firmy kurierskiej, uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej, a także placówkę edukacyjną.

„Na południu obwodu odeskiego w wyniku ataku wroga uszkodzono infrastrukturę energetyczną i cywilną” – czytamy w komunikacie.

Według Olega Kipera częściowo zniszczony został magazyn firmy kurierskiej. Ponadto uszkodzeniu uległ budynek administracyjny prywatnego przedsiębiorstwa produkującego wyroby medyczne.

W college’u i akademiku wybite zostały również okna.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku. W miejscach trafień trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ataku.

Informację tę przekazał szef Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper na Telegramie.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów Dniepr oraz miasto Samar w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w sektorze prywatnym oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Trzy osoby odniosły rany.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjska armia okupacyjna zaatakowała Kijów za pomocą dronów bojowych. W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w wyniku upadku odłamków dronów wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

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