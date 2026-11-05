Rosja zaatakowała magazyn firmy kurierskiej, infrastrukturę energetyczną oraz placówkę edukacyjną w obwodzie odeskim
Na południu obwodu odeskiego w wyniku rosyjskiego ataku częściowo zniszczono magazyn firmy kurierskiej, uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej, a także placówkę edukacyjną.
„Na południu obwodu odeskiego w wyniku ataku wroga uszkodzono infrastrukturę energetyczną i cywilną” – czytamy w komunikacie.
Według Olega Kipera częściowo zniszczony został magazyn firmy kurierskiej. Ponadto uszkodzeniu uległ budynek administracyjny prywatnego przedsiębiorstwa produkującego wyroby medyczne.
W college’u i akademiku wybite zostały również okna.
Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku. W miejscach trafień trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ataku.
Informację tę przekazał szef Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper na Telegramie.
W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów Dniepr oraz miasto Samar w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w sektorze prywatnym oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Trzy osoby odniosły rany.
W nocy z 4 na 5 listopada rosyjska armia okupacyjna zaatakowała Kijów za pomocą dronów bojowych. W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w wyniku upadku odłamków dronów wybuchł pożar.
Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.