Ночью Россия нанесла удары по складу службы доставки, энергетической инфраструктуре и учебному заведению в Одесской области

На юге Одесской области 5 ноября в результате российской атаки частично разрушено складское помещение службы доставки, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, а также учебное заведение.

«На юге Одесской области в результате вражеской атаки повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.

По словам Олега Кипера, частично разрушено складское помещение службы доставки. Кроме того, повреждения получило административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия.

Также в колледже и общежитии выбиты окна.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и город Самар в Днепропетровской области. В результате ударов возникли пожары в частном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Трое человек получили ранения.

В ночь на 5 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

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