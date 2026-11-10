俄罗斯占领当局因儿童拒绝遵守强加的规则——特别是拒绝演唱俄罗斯联邦国歌——而迫害乌克兰家庭。家长遭到拘留、恐吓和酷刑。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在提交关于临时被占领土上乌克兰儿童权利遭侵犯的特别报告时指出这一点。

据他介绍，起初会对家长进行所谓的“谈话”，这些谈话往往伴随着身体暴力。在个别情况下，还会对家庭成员提起刑事诉讼。

那些公开表现出对占领当局不忠的未成年人同样遭受迫害。乌克兰方面已掌握此类事件的经证实资料。

卢比涅茨强调，此类镇压是俄罗斯系统性政策的一部分，旨在压制乌克兰民族认同，并向被占领土上的儿童强加俄罗斯意识形态。

来源：乌克兰最高拉达人权事务专员（德米特罗·卢比涅茨）。

回顾此前，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已成功撤离，并向留守人员送去了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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