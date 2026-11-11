11月11日上午，波尔塔瓦遭到俄罗斯无人机袭击，市内响起了一连串爆炸声。波尔塔瓦市议会秘书卡捷琳娜·亚姆什奇科娃和地区军事行政长官维塔利·迪亚基夫尼奇通报了这一情况。

上午9时40分后，波尔塔瓦州各地区相继发布了防空警报。此次警报是由于面临无人机袭击威胁，部分地区还面临导弹袭击威胁。

随后，乌克兰武装部队空军通报称，一架喷气式无人机正朝该市方向飞行。

约10:10，市民听到了第一声爆炸声。

“信息正在核实中！敌方打击威胁依然存在！”亚姆什奇科娃补充道。

三分钟后，军方警告称“班德罗莱”无人机正朝省会城市方向移动。随后，城市再次响起巨响——一连串爆炸声轰然炸响。

奥德萨州行政管理局也证实，敌军正在袭击波尔塔瓦。不过目前尚无关于此次炮击可能造成后果的信息。

此外，俄罗斯还袭击了敖德萨州的能源基础设施，导致13.5万用户断电。

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

关注我们在