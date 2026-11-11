В Полтаве утром раздались взрывы во время атаки российских дронов

Утром 11 ноября Полтава подверглась атаке российских беспилотников, в городе раздалась серия взрывов. Об этом сообщили секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова и глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Воздушная тревога в различных районах Полтавщины была объявлена после 09:40. Она была связана с угрозой атаки беспилотников, а местами и ракетной атаки.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города.

Около 10:10 горожане услышали первые взрывы.

«Информация уточняется! Сохраняется угроза вражеских ударов!», — добавила Ямщикова.

Через три минуты военные предупредили о движении «Бандеролей» в направлении областного центра. После этого в городе снова стало шумно – прогремела серия взрывов.

В ОВА также подтвердили, что враг атакует Полтаву. Однако пока нет информации о возможных последствиях обстрела.

Также Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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