Rano 11 listopada Poltawa znalazła się pod atakiem rosyjskich dronów; w mieście rozległa się seria wybuchów. Poinformowali o tym sekretarz Rady Miejskiej w Poltawie Kateryna Jamszczikowa oraz przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Witalij Dyakivnych.

Alarm powietrzny w różnych rejonach obwodu poltawskiego ogłoszono po godz. 09:40. Był on związany z zagrożeniem atakiem dronów, a miejscami także atakiem rakietowym.

Następnie Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ruchu drona odrzutowego w kierunku miasta.

Około godziny 10:10 mieszkańcy usłyszeli pierwsze wybuchy.

„Informacje są weryfikowane! Zagrożenie atakami wroga nadal istnieje!” – dodała Jamszczikowa.

Trzy minuty później wojsko ostrzegło o przemieszczaniu się dronów typu „Banderole” w kierunku centrum obwodu. Po tym w mieście znów rozległ się hałas – nastąpiła seria wybuchów.

W Administracji Obwodowej potwierdzono również, że wróg atakuje Połowę. Jednak na razie nie ma informacji o ewentualnych skutkach ostrzału.

Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego, w wyniku czego 135 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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