Российские оккупационные администрации преследуют украинские семьи из-за отказа детей выполнять навязанные правила, в частности, петь гимн РФ. Родителей задерживают, запугивают и подвергают пыткам.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления специального доклада о нарушениях прав украинских детей на временно оккупированных территориях.

По его словам, сначала с родителями проводят так называемые «беседы», которые нередко сопровождаются физическим насилием. В отдельных случаях в отношении членов семей возбуждают уголовные дела.

Преследованиям также подвергаются несовершеннолетние, открыто демонстрирующие нелояльность к оккупационным властям. Украинская сторона уже располагает подтвержденными данными о таких случаях.

Лубинец подчеркнул, что подобные репрессии являются частью системной политики России, направленной на подавление украинской идентичности и навязывание российской идеологии детям на оккупированных территориях.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Дмитрий Лубинец).

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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