Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергетических объектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

По данным ОГА, повреждения энергетических объектов произошли вечером 10 ноября и утром 11 ноября. Из-за этого в нескольких районах области ввели аварийные отключения электроэнергии.

В настоящее время без света временно остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В результате атак пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Энергетики «Укрэнерго» и ДТЭК «Одесские электросети» уже работают над ликвидацией последствий ударов. Специалисты прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших населенных пунктах.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В течение 10 ноября российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников. В результате ударов были повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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