Россия атаковала Волынь с помощью дронов, загорелась автостоянка

Сегодня утром, 11 ноября, в Ковельском районе Волынской области в результате вражеской атаки возник пожар на автостоянке.

Огонь охватил прицеп грузовика, в результате чего один автомобиль был уничтожен, а ещё три — повреждены.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения пламени.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Утром 11 ноября Полтава подверглась атаке российских беспилотников, в городе раздалась серия взрывов. Об этом сообщили секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова и глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Также Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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