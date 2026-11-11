В Ровенской области российский дрон разрушил дом

Около трех часов ночи 11 ноября российский беспилотник попал на территорию частного хозяйства в Костопольской общине.

Полицейские вместе с местными жителями эвакуировали из дома 68-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Они не пострадали, однако их доставили в больницу для дополнительного обследования.

Дом получил значительные повреждения, ещё два соседних дома повреждены. Взрывотехники изъяли обломки беспилотника.

Источник: Полиция Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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