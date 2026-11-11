W obwodzie rówieńskim rosyjski dron zniszczył dom

Około trzeciej w nocy 11 listopada rosyjski dron uderzył w teren prywatnego gospodarstwa w gminie Kostopil.

Policjanci wraz z lokalnymi mieszkańcami ewakuowali z domu 68-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę. Nie odnieśli oni żadnych obrażeń, jednak zostali przewiezieni do szpitala na dodatkowe badania.

Dom uległ znacznym zniszczeniom, a dwa sąsiednie budynki zostały uszkodzone. Saperzy zabezpieczyli fragmenty drona.

Źródło: Policja obwodu rówieńskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równie i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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