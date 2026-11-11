На Рівненщині російський дрон зруйнував будинок

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Близько третьої ночі 11 листопада російський безпілотник влучив на територію приватного господарства у Костопільській громаді.

Поліцейські разом із місцевими жителями евакуювали з будинку 68-річного чоловіка та 45-річну жінку. Вони не постраждали, однак їх доправили до лікарні для додаткового обстеження.

Оселя зазнала значних руйнувань, ще два сусідні будинки пошкоджені. Вибухотехніки вилучили уламки безпілотника.

Джерело: Поліція Рівненської області

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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