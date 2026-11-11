Оккупанты нанесли удар реактивными дронами по объекту «Нафтогаза» в Днепропетровской области

В ночь на 11 ноября российские оккупационные войска нанесли удар реактивными беспилотниками по объекту «Группы Нафтогаз» в Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки на территории предприятия возник масштабный пожар и было повреждено оборудование.

По словам исполняющего обязанности председателя правления компании Сергея Федоренко, во время обстрела работники находились в укрытиях, благодаря чему никто из персонала не пострадал. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, в настоящее время специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и повреждений инфраструктуры.

Источник: Пресс-служба «Группы Нафтогаз».

В Яготине Киевской области вражеский дрон поразил территорию лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

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