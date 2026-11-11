Okupanci zaatakowali obiekt Naftogazu w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą dronów rakietowych

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły atak za pomocą dronów rakietowych na obiekt należący do „Grupy Naftogaz” w obwodzie dniepropetrowskim.

W wyniku wrogiego ataku na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, a sprzęt uległ uszkodzeniu.

Według pełniącego obowiązki prezesa zarządu firmy Siergieja Fedorenka, podczas ostrzału pracownicy przebywali w schronach, dzięki czemu nikt z personelu nie ucierpiał. Oddziały Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) szybko ugasiły pożar, a obecnie specjaliści oceniają skalę poniesionych strat i uszkodzeń infrastruktury.

Źródło: Biuro prasowe „Grupy Naftogaz”.

W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkačenko.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzeń obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie, która odniosła obrażenia.

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