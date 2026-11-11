На Волчанском направлении были обнаружены российские дроны с украинской символикой

Дроноводители зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады перехватили два российских ударных беспилотника «Молния» на Волчанском направлении. На корпусах вражеских дронов была нанесена украинская символика.

В бригаде заявили, что российские оккупанты начали использовать украинскую символику для маскировки своих ударных беспилотников. По словам военных, таким образом противник может пытаться атаковать гражданские объекты, а ответственность за удары перекладывать на ВСУ.

«Оккупанты начали маскировать свои ударные дроны под украинские. Нанести удар по гражданским объектам дроном с украинским флагом, а затем заявить, что это сделали ВСУ? Вполне в стиле российских оккупантов. К счастью, наши Дронные силы обезвредили обе цели, не дав врагу реализовать свой замысел», — написали на странице 57-й бригады.

Оба беспилотника удалось обезвредить до того, как противник смог реализовать свой замысел.

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Видео перехвата опубликовали на официальной странице 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Напомним, российские оккупанты начали использовать новый способ маскировки взрывных устройств — прячут их под видом веток деревьев. Такие предметы могут взорваться от прикосновения или даже попытки перевернуть их.

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